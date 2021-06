Calciomercato Juventus, rinnovo in arrivo nelle prossime settimane

Si continua a guardare al calciomercato in casa Juventus, con la dirigenza che cerca di puntellare l’organico a disposizione di Allegri.

Il nuovo allenatore ha una missione ben precisa, quella di riportare la squadra bianconera in cima alla classifica di serie A e in vetrina in Europa, dove conta di farsi largo in Champions League. Oltre però all’arrivo di nuovi elementi in grado di rinforzare la squadra, c’è bisogno di tenersi stretti i pezzi pregiati. Ragion per cui si cercherà di concludere al più presto per i rinnovi di Dybala e anche di Cuadrado.

