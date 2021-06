Calciomercato Juventus, Rugani la chiave per il vice Szczesny

Calciomercato Juventus, i bianconeri tentato d’inserire Rugani per arrivare al vice Szczesny: la trattativa potrebbe sbloccarsi

Dopo l’addio di Buffon che è tornato lì, da dove tutto è partito, la Juventus è alla ricerca di un vice Szczesny. Ormai non ci sono più dubbi che il polacco, anche nella prossima stagione, sarà il titolare bianconero. Soprattutto dopo che Donnarumma ha deciso di andare a vestire la maglia del Psg.

Ma serve un vice. Un elemento in grado di giocarsi le sue partite durante la stagione e di far rifiatare, nel caso, l’estremo difensore che da ieri è ufficialmente in vacanza dopo essere stato eliminato dall’Europeo. La Juventus guarda in Serie A. E avrebbe messo nel mirino Audero: l’estremo difensore della Samp ha giocato un campionato di alto livello. E la richiesta di Ferrero è altrettanto alta.

