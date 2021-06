Svolta nel calcio europeo: la decisione ufficiale della Uefa

Anche la Juventus è interessata dalle ultime novità che sono arrivate quest’oggi direttamente dalla Uefa. Novità che cambieranno il calcio.

Questa volta non si parla di Superlega e della posizione contraria in merito tra la società bianconera e la Uefa. Parliamo infatti del cambiamento di una regola molto importante che ha segnato per anni il mondo calcio e che ora potrebbero stravolgerlo. Quale decisione è stata presa? Semplice, niente più gol che valgono doppio in trasferta nelle competizioni che riguardano i club.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, cercasi terzino destro: le ultime novità

LEGGI ANCHE —>Juventus, le tre mosse per lo scudetto: Allegri detta le regole