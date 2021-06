Calciomercato Juventus, sfuma un obiettivo. Andrà al West Ham

La Juventus sta vedendo sfumare l’opportunità di ingaggiare un difensore che ha a lungo trattato. Milenkovic, infatti, andrà al West Ham.

Nikola Milenkovic è un pilastro della Fiorentina da anni, ma l’ultima potrebbe essere stata la stagione dell’addio alla Serie A. Il difensore serbo ha il contratto in scadenza nel 2022 con i viola e ha diversi estimatori in tutta Europa, tra cui il West Ham. La Juventus è molto interessata al calciatore, ma sembra aver mollato la pista considerando che servono difensori mancini. L’investimento, pertanto, potrebbe essere fatto per uno stopper di piede mancino che ancora non è stato ben individuato. Il serbo, dal canto suo, aspetta di conoscere la futura destinazione che a questo punto sarà la Premier League.

LEGGI ANCHE >>> Pogba e quei capelli che fanno sognare il popolo della Juventus