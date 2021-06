Calciomercato Juventus, festival dei bomber in Europa. Che succede

Se Mbappe finisse al Real Madrid come Perez vuole, Ronaldo indosserebbe la maglia del PSG. La contropartita diventerebbe Mauro Icardi.

Florentino Perez ha fatto sapere da tempo che in quest’estate la sua intenzione è portare al nuovo Bernabeu un Galactico, e nient’altro. Il progetto è chiudere per Mbappe nella seconda metà di agosto e affiancargli Haaland (col quale c’è già una bozza d’accordo) a partire dal 2022, attraverso la sua clausola rescissoria. Il Borussia, infatti, continua a reputare il norvegese incedibile almeno fino all’anno prossimo. Una prospettiva senza precedenti che riporterebbe a breve sul tetto del mondo i blancos. In tutto questo rientra anche la posizione di Ronaldo, perché il valzer interesserà anche la Juventus.

Ronaldo e il valzer degli attaccanti

il portale calciomercato.it spiega che se la cessione di Mbappé si dovesse concretizzare, i francesi avrebbero intenzione di completare il loro instant team con un altro acquisto straordinario: Cristiano Ronaldo. Il portoghese attende da tempo una squadra in grado di portarlo via dalla Juventus e sarebbe disposto a tagliarsi anche parecchio lo stipendio da 30 milioni netti che percepisce attualmente. A quel punto lo scenario per la Vecchia Signora sarebbe già tracciato. Arriverebe Mauro Icardi, che ormai sotto la Torre Eiffel considerano un esubero. Le dirigenze lavorano a questo scenario, perfetto anche per i bilanci, da mesi, ma sarà difficile che le danze abbiano inizio prima della chiusura dell’Europeo. L’estate e questa sessione di calciomercato sono appena iniziate. E promettono enormi sorprese.