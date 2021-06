Calciomercato Juventus, svela tutto in diretta: “Mi hanno cercato”. La rivelazione fa chiarezza sul suo passato

Calciomercato Juventus | Il passato è un coacervo di eventi, di ciò che è stato ma che sarebbe potuto essere. Così potrebbe essere riassunta la dichiarazione rilasciata dal centrocampista Leandro Paredes ad Olè, nella quale l’argentino ha svelato i contatti tra il suo entourage e la Juventus, che fece di tutto per portarlo a Torino. Ecco le parole della mezzala, che in Italia ha vestito le maglie dell’Empoli, della Roma e del Chievo:

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, colpo in entrata | “Trattativa a fuoco lento”

“Quando la Juventus arrivò per comprarmi, il direttore voleva che giocassi come regista davanti alla difesa, che diventassi una sorta di vice Pirlo. Gli ho detto che era pazzo e mio padre mi diceva: “Giocherai da regista”. Alla fine, però, non andai e restai al Boca. Pensavo che non avrei mai giocato in quel ruolo, ma mi sbagliavo.”