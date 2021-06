Calciomercato Juventus, per il rinnovo se ne riparla a luglio

Sono davvero dei giorni caldi per capire quale sarà l’organico che il calciomercato definirà per la Juventus 2021/22.

La dirigenza bianconera è ormai al lavoro da tempo per far sì che possano essere accontentati le richieste del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, chiamato a riportare la squadra al top sia in Italia che in Europa. Il tecnico ha indubbiamente bisogno di innesti in tutte le parti ma la società deve anche blindare i gioielli che già attualmente sono in rosa. Tra questi sicuramente Paulo Dybala il cui futuro deve essere ancora definito.

