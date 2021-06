Juventus, buone notizie per il difensore aspettando il rinnovo

La Juventus lo osserva con attenzione, in attesa di definire il suo futuro. Che in realtà sembra essere già scritto.

Stiamo parlando ovviamente di Giorgio Chiellini, il cui rinnovo contrattuale con i bianconeri non è ufficialmente arrivato. Il ritorno di Allegri in panchina lascia pensare che il difensore centrale, 37 anni, possa prolungare la sua permanenza in bianconero per un’altra stagione. Del resto si sta confermando anche all’Europeo come un big nel suo ruolo, semmai ce ne fosse bisogno. E la sua esperienza potrebbe tornare sempre comoda nel corso di una stagione che si preannuncia lunga e piena di impegni.

