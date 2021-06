Juventus, infortunio in Nazionale | Le sensazioni in vista degli ottavi

Juventus, altro infortunio in Nazionale: problema alla caviglia in occasione dell’ultima gara della fase a gironi

Problema per Adrien Rabiot in Nazionale. La mezzala francese, protagonista fino a questo momento di un Europeo sopra la righe, con l’acme raggiunto contro la Germania nella sfida vinta dai galletti per 1-0, ha accusato un leggero fastidio alla caviglia al fischio finale della partita contro il Portogallo. Tuttavia, stando a quanto riferisce l’Equipe, trapela ottimismo sulla possibilità di rivedere in campo lo juventino negli ottavi di finale contro la Svizzera: un classico dentro o fuori, in cui Deschamps vorrà fare sicuramente affidamento sulla forza fisica e la grande corsa di Rabiot.

Ieri Rabiot non ha lavorato con il gruppo, ma ha svolto una sessione personalizzata di defaticamento, assieme a Benzema e Coman: tuttavia, già da domani dovrebbe essere regolarmente aggregato. Falso allarme, dunque, in casa Francia: a meno di clamorose ricadute, l’ex Psg sarà regolarmente convocato contro gli elvetici.