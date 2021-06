Calciomercato Juventus, intreccio con Fiorentina e Tottenham

Juventus, Fiorentina e Tottenham sono intrecciate da operazioni riguardanti tre calciatori. Si tratta di Vlahovic, Milenkovic, Rugani.

Intrecci clamorosi sull’asse Torino-Firenze-Londra. Al centro della questione c’è il calciatore della Fiorentina e della nazionale serba Dusan Vlahovic. Il bomber è finito con sempre maggior forza nel mirino del Tottenham. Il club inglese potrebbe puntare su di lui in caso di addio ad Harry Kane. Ha fatto sapere che sul piatto potrebbe mettere 60 milioni di euro da offrire alla Fiorentina. Dal canto suo, il club viola, continua a trattare per il rinnovo di contratto che tuttavia, ad oggi, non è ancora arrivato. La Juventus resta molto interessata, anche perché con i viola ha anche altro in ballo. A spiegarlo è stato Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport.

