Calciomercato Juventus, pronti 46 milioni per l’assalto al top player

Calciomercato Juventus, boccata d’ossigeno: ecco pronti i 46 milioni di euro per arrivare al top player per la prossima stagione

Per un periodo c’è stato qualcuno che realmente sperava che la Juventus, nella prossima stagione, non disputasse la Champions League. La questione SuperLega, comunque, ha tenuto un po’ sulle spine anche i tifosi bianconeri. Ma poi, la scorsa settimana, tutte le nubi si sono diradate: la squadra di Massimiliano Allegri potrà disputare, come da classifica, la massima competizione europea. Con buona pace per gufi e tifosi del Napoli.

Un sospiro di sollievo enorme. E soprattutto anche una boccata d’ossigeno importante per le casse bianconere. Che, come anticipato da Calcio e Finanza, potranno in qualche modo respirare. Sperando, inoltre, che ci possa essere l’apertura completa dello Stadium, così anche dal botteghino potrebbe arrivare qualcosa. Ma soprattutto, in questo caso, anche per i tifosi che finalmente potranno rivedere dal vivo la propria squadra.

