Calciomercato Juventus, pronto a partire | Scambio con il Psg

Calciomercato Juventus, è pronto a partire: scambio in vista con il Psg. Ecco le ultime novità sulla nuova possibile operazione in uscita

Migliorare ogni reparto. Andando anche a rimpiazzare quegli elementi che in un modo o nell’altro potrebbero lasciare la Juventus nella prossima stagione. Anche con la possibilità di scambio. Perché in questa fase di calciomercato è difficile riuscire a trovare un club disposto a pagare un cartellino tutto e subito. Figuriamoci poi se viene da una stagione un po’ così ed ha un contratto importante.

Ecco perché la Juventus, per piazzare Arthur, potrebbe anche ricorrere ad uno scambio. In questo caso, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ce ne sarebbe uno in vista con il Psg. Il futuro del brasiliano infatti non è così sicuro al momento. Allegri lo vorrebbe sicuramente valutare, ma una cessione, in ogni caso, sarebbe nell’ordine nelle cose. E si prendono in considerazione tutte le opzioni.

