Calciomercato Juventus, futuro all’estero per il difensore

Il calciomercato della Juventus nelle prossime settimane sarà fatto non solo da acquisti per Allegri ma anche di cessioni.

Ci sono dei calciatori che rientreranno in bianconero per fine prestito ma potrebbero restare a Torino per poco tempo. E’ il caso ad esempio di Mattia De Sciglio. Lo scorso anno il laterale ha vestito la maglia del Lione in prestito ma i francesi non lo hanno di fatto confermato per la prossima stagione. Tornerà dunque alla Juventus ma è difficile che possa rimanere alla corte di Allegri, tecnico che pure ha dimostrato negli anni passati di avere stima e fiducia del calciatore.

LEGGI ANCHE –> Juventus, proposta di scambio per arrivare all’attaccante

LEGGI ANCHE—> Ecco perchè Locatelli è così importante per la Juventus