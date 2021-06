Juventus, testa alla prossima stagione: c’è la data del ritiro

La Juventus è impegnata su tutti i fronti per preparare nel migliore dei modi la prossima stagione. Non solo calciomercato per la dirigenza bianconera.

Ci sono tanti fronti da organizzare al meglio in vista dell’inizio del prossimo campionato di A e dei primi appuntamenti europei. Nulla può essere lasciato al caso e la Juventus sa bene che sarà importante partire bene fin dalle prime battute. Al timone è tornato Massimiliano Allegri, un ritorno gradito, chiamato a guidare la squadra verso i traguardi prefissati.

Juventus, ritiro al via il 14 o 15 luglio

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Juventus ha intenzione di ripartire per la prossima stagione attono alla metà del mese di luglio. Il ritiro che vedrà il ritorno di Massimiliano Allegri alla guida dei bianconeri prenderà il via infatti il 14 o il 15 luglio. La squadra lavorerà alla Continassa, sui propri campi, per preparare al meglio l’inizio del campionato di serie A e la Juve scenderà in campo per 3-4 amichevoli di spessore che saranno giocate in Italia e in Europa. E’ scontato dire che nella prima fase Allegri dovrà rinunciare a tutti i calciatori che sono attualmente impegnati con le rispettive nazionali.