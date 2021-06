Calciomercato Juventus, annuncio firmato Rai | Fissato incontro con Agnelli

Calciomercato Juventus, annuncio firmato dalla Rai: c’è la data dell’incontro con Agnelli. E ci sono le prime sensazioni

L’annuncio è del giornalista della Rai Paolo Paganini. Che sottolinea come ormai i tempi siano davvero ristretti. Soprattutto dopo la serata di ieri sera, che ha praticamente chiuso, in anticipo, l’Europeo di Cristiano Ronaldo. E la Juventus adesso freme. E vuole capire il destino del suo attaccante, anche per regolarsi di conseguenza.

Paganini, comunque, spiega anche che la sensazione è che il portoghese possa rimanere in bianconero anche la prossima stagione. Agnelli e Ronaldo, comunque, si parleranno entro il fine settimana. E ci sarà anche Mendes, probabilmente, alla riunione tra i due. Il potente procuratore portoghese, ombra del connazionale, non può mancare a un incontro del genere.

Calciomercato Juventus, Ronaldo rimane

Un incontro come detto che dovrebbe comunque ufficializzare la continuazione del matrimonio. Difficile trovare una sistemazione a Ronaldo: il suo contratto pesa come un macigno. Non solo per le casse bianconere, ma anche per chi cerca di avvicinarsi. E allora sarà ancora occupata, probabilmente, la numero 7 bianconera anche nella prossima stagione.

Come potrebbe rimanere occupata anche la maglia di Dybala. Paganini infatti spiega ancora che Allegri ha chiesto espressamente la permanenza dell’argentino. La Joya, in scadenza di contratto, ancora non ha trovato un accordo. Ok, è in vacanza, è un incontro sarebbe già stato fissato un po’ prima della metà di luglio. Ma adesso è il tempo sicuramente di correre. Per evitare qualsiasi problema andando più avanti.