Calciomercato Juventus, affare possibile: servono 13 milioni

Primi affari possibili per il calciomercato della Juventus, che nei prossimi giorni prenderà ufficialmente il via. Chi arriverà?

Mister Allegri attende indubbiamente degli acquisti di spessore, l’arrivo di alcuni elementi che possano tornare utili nel corso della stagione ad una Juventus che sarà attesa da tanti impegni su più fronti. Sono tanti i rumors di questi giorni, anche perché di fatto la rosa andrà puntellata in tutti i reparti. E un nome che stuzzica la fantasia è quello di Alessandro Florenzi, esterno di proprietà della Roma e lo scorso anno in forza al Psg. Attualmente è impegnato con l’Italia agli Europei.

Calciomercato Juventus, Florenzi piace a tutte le big

Così come ha riportato “La Nazione”, potrebbe esserci un’asta in vista per arrivare al calciatore della Roma, che ormai è lontano dal Psg e si appresta come detto a fare ritorno in Italia. I giallorossi intendono comunque cedere quello che è stato in passato il capitano della squadra e vorrebbero ricavare dalla sua partenza la somma di 13 milioni di euro. Una cifra non altissima che potrebbe stuzzicare non solo la Juventus, ma anche l’Inter e il Milan che sono sulle tracce del calciatore azzurro.