Calciomercato Juventus, accordo a un passo | Intesa per il rinnovo

Calciomercato Juventus, l’accordo per il rinnovo è a un passo: la fumata bianca imminente.

Calciomercato Juventus | Uno dei casi spinosi che ha accompagnato per molti mesi le manovre di Paratici era stata la questione rinnovo di Paulo Dybala. La “Joya” si era impuntato nella richiesta di un quadriennale da 13-14 milioni di euro, con il club bianconero che almeno all’inizio è parso non disposto ad assecondare le richieste economiche dell’attaccante argentino. Con l’esonero di Pirlo, l’approdo di Max Allegri e gli avvicendamenti dirigenziali, molto è cambiato: stando alle ultime indiscrezioni, l’ex Palermo sarebbe a un passo dal prolungamento del proprio contratto, in scadenza la prossima estate.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | Le ultime

Calciomercato Juventus Dybala | Come riportato da “dame-futbol.com“, sarebbe stato raggiunto un accordo di massima tra l’entourage di Dybala e la Juventus, sulla base di un contratto fino al 2025, a 10 milioni più bonus a stagione. La trattativa è ormai in dirittura d’arrivo, e mancherebbe soltanto la classica fumata bianca, che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni: nel caso in cui dovesse essere ufficializzata l’intesa, l’attaccante diventerebbe a tutti gli effetti un punto di riferimento imprescindibile per il nuovo corso Allegri, nuovamente collocato al centro del progetto, dopo essere stato oscurato per molti anni dall’ingombrante presenza di Cristiano Ronaldo.