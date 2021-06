Calciomercato Juventus, ultimatum Ronaldo | L’ora è scoccata

Calciomercato Juventus, adesso è ultimatum per Ronaldo. L’ora è scoccata: il portoghese deve decidere il proprio futuro

L’ora X, e non Mister X di memoria Galliana. La Juve ormai ha dato l’ultimatum a Cristiano Ronaldo. Ma più che altro al suo procuratore Jorge Mendes. Un incontro che era in programma sicuramente più in la, alla fine dell’Europeo del Portogallo. Ma l’eliminazione per mano del Belgio di ieri sera ha sicuramente diminuito i tempi. E adesso scatta davvero l’ora X, la più attesa dai tifosi bianconeri.

Fino ad oggi, Mendes, non si è presentato alla Juventus con nessuna offerta per il suo assistito. La Gazzetta dello Sporto sottolinea come il procuratore avrebbe dovuto sondare il terreno in giro per l’Europa per capire chi realmente potesse prendere Ronaldo e pagargli uno stipendio importante per tutti. Al momento ufficialmente nessuno si è fatto avanti.

