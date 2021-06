Calciomercato Juventus, Allegri avrebbe indicato un colpo a sorpresa per il centrocampo, si tratta di un “rivale” dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, incredibile ma vero. Allegri avrebbe messo nel mirino dei possibili – nuovi – centrocampisti un colpo a sorpresa e a prezzi più che accessibili, si tratterebbe del croato Brozovic che, come sappiamo, milita nei rivali dell’Inter. Il centrocampista rappresenterebbe una vera e propria occasione di mercato per diversi motivi, in primis, per l’esperienza sia a livello di campionato italiano che internazionale e in secondo luogo per via delle scelte tattiche del mister che avrebbe bisogno di un giocatore da quelle caratteristiche.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, super scambio con la Roma | Villar sul piatto

Calciomercato Juventus, Allegri vuole l’interista | Colpo a sorpresa!

Brozovic sarebbe accessibile anche da un punto di vista economico e potrebbe, dunque, essere l’alto colpo in mediana con la prima conferma di Locatelli che sembra, ormai, indirizzato verso i lidi bianconeri. Certamente la dirigenza vorrebbe poter mettere a segno almeno due rinforzi a centrocampo, il settore che nella scorsa stagione ha mostrato più il fianco nei diversi impegni dell’ormai ex squadra di Pirlo.