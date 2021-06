Rugani, all’orizzonte c’è la permanenza alla Juventus. Tifosi contrari

Il difensore della Juvetus Rugani ha una serie di offerte, ma alla lunga può rimanere in bianconero. Ecco perché e cosa succede.

Leggo si sofferma sulla situazione di Daniele Rugani, di rientro a Torino dopo il prestito al Cagliari. Per il difensore toscano si sono fatti sotto gli spagnoli del Betis e c’è stato un sondaggio del Bologna. Ma in caso di doppia cessione di Demiral e Dragusin, allora Rugani potrebbe restare alla corte di Max Allegri. Si tratta di una di quelle situazioni ereditate dall’era Paratici, quando calciatori come lui non furono venduti al momento giusto. Il Chelsea di Sarri offriva circa 40 milioni, ma i bianconeri si opposero clamorosamente.

LEGGI ANCHE >>> Varriale, clamoroso attacco a Cristiano Ronaldo dopo l’eliminazione