Calciomercato Juventus, scelta di cuore | Il futuro di Cristiano Ronaldo

Calciomercato Juventus, giorni decisivi per capire il futuro di Cristiano Ronaldo: spunta la scelta di cuore. Ma il problema è l’ingaggio

La chiusura anticipata dell’Europeo, avvicina sensibilmente la scoperta del futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, come già anticipato nella giornata di ieri, in settimana dovrebbe avere un incontro con la società per fare chiarezza sulla sua situazione. La sensazione è che alla fine possa rimanere, ma nelle ultime ore, così come spiegato da Repubblica, si starebbe facendo largo una nuova pista. Una scelta di cuore, praticamente.

Sì, rimane senza dubbio il nodo dell’ingaggio. Ma qualunque società interessata al campione portoghese sa benissimo di non poter pagare i 31 milioni di euro che al momento prende dalla Juventus. E che gli sono garantiti anche per la prossima stagione. Quindi o Ronaldo decide di voler andare via, “accontentandosi” di un ingaggio diverso, oppure rimane in bianconero.

