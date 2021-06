Calciomercato Juventus, Allegri tenta il colpo | Sgarbo alla Roma

Calciomercato Juventus, Allegri tenta il colpo approfittando della mancata chiusura dell’operazione. Sgarbo alla Roma

Massimiliano Allegri tenta il colpo. Cercando di approfittare, in questo momento, della mancata chiusura dell’operazione da parte della Roma, che rimane comunque in vantaggio sul calciatore. Partiamo dal fatto che il primo obiettivo della Juventus rimane Locatelli. Ma se questa operazione – che in settimana dovrebbe avere delle novità – rimanesse comunque bloccata, i bianconeri potrebbero virare su un altro elemento.

Che Mourinho ha richiesto a Tiago Pinto sin da primo giorno del suo insediamento sulla panchina della Roma: vale a dire Xhaka. Il giocatore svizzero, che ieri sera è stato premiato con la palma di migliore in campo nella gara contro la Francia – rimane sì vicinissimo ai giallorossi. Ma l’Arsenal, proprietaria del cartellino, non ha nessuna intenzione di scendere dalla richiesta di 20 milioni di euro.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, c’è l’intesa per l’attaccante | I costi del rinnovo

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, i piani in difesa di Allegri | Chi resta e chi va

Calciomercato Juventus, i bianconeri su Xhaka

La Roma, al momento, è arrivata a 12 milioni più 3 di bonus. Una cifra che i Gunners ritengono non sufficiente per chiudere l’operazione. Soprattutto dopo la serata di ieri, che ha fatto vedere che Xhaka, ancora, ha molto da dare. Una gara che ha attirato senza dubbio le attenzioni della Juventus. Come raccolto in esclusiva da calciomercato.it che ha lanciato pochi minuti fa la notizia.

La situazione quindi adesso è questa. Anche se sarà in ogni caso difficile per Cherubini riuscire ad inserirsi in una trattativa che pare davvero ai titoli di coda. Certo, rimane la variante Euro 2020 che sta colpendo moltissime società. Per dire: Locatelli, dopo le prestazioni con gli azzurri si è fatto conoscere anche oltre le “mura” italiane. E questo non è un bene per chi, sul calciatore, da molto tempo, ci aveva fatto un pensiero e anche oltre. Adesso all’orizzonte ci sarebbe anche Xhaka. E si sa, il calciomercato ha vie infinite.