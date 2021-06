Calciomercato Juventus, nuova idea per l’attacco | Scambio col Napoli

Calciomercato Juventus, spunta il nome nuovo per l’attacco: un elemento che piace ad Allegri. E c’è la carta da giocare in caso di trattativa

La Juventus è alla ricerca di un attaccante. Si sa, lo sanno anche i muri. E si sa, anche, che sarà una quarta punta, qualora a Torino dovessero rimanere sia Cristiano Ronaldo che Dybala. Il portoghese, in settimana, dovrebbe incontrare la società bianconera; l’argentino invece, questo incontro per cercare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022, ce l’ha a metà luglio. Subito dopo l’inizio della preparazione.

Bene, di nomi se ne sono fatti tanti. Ma non sono sicuramente elementi che possono accettare il fatto di partire come quarta punta. Ed erano tutti rumors vicini ad un possibile addio di Cristiano Ronaldo. Certo, Vlahovic interessa in ogni caso. Mentre Gabriel Jesus diventerebbe un obiettivo qualora CR7 decidesse di partire. Altrimenti è un’operazione che non verrà presa in considerazione dalla dirigenza bianconera.

