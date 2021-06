Calciomercato Juventus, “sarà ceduto al 100%”

In questo calciomercato estivo la Juventus dovrà lavorare sodo non solo per gli acquisti ma anche per le cessioni da effettuare.

Arriveranno nuovi giocatori ma è scontato dire che la rosa di Allegri non potrà essere numericamente larghissima. E poi bisogna sempre fare i conti con il bilancio e con un monte ingaggi che va ridotto. Per questo motivo nelle prossime settimane arriveranno anche delle cessioni. Alcune delle quali potrebbero garantire degli introiti importanti per la società bianconera.

