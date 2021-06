Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: un dettaglio svela tutto. Il futuro di Cr7 è stato svelato dal suo stesso atteggiamento: ecco perché

A tenere banco in casa Juventus continua ad imperversare la questione relativa a Cristiano Ronaldo, l’addio del quale potrebbe aprire nuovi scenari in vista delle mosse future di Cherubini. Il portoghese, dopo essere stato estromesso dal Belgio ( prossima avversaria dell’Italia), è chiamato ad una decisione sul suo futuro. Il suo contratto scade nel 2022, e Allegri non si strapperebbe i capelli laddove dovesse essere ceduto, anzi: tuttavia, almeno per il momento, non c’è stata nessuna squadra che ha messo sul piatto un’offerta concreta. Si è parlato in passato dello United, ma i Red Devils hanno effettuato solo qualche sondaggio a scopo esplorativo: da cestinare anche il possibile ritorno al Real, con Perez che avrebbe posto il veto.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, il ritorno di Pjanic | L’indizio social è la prova

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Un dettaglio svela tutto

Del futuro di Cr7 ha parlato Antonio Barillà nella diretta Twitch di Juventibus. offrendo una chiave di lettura interessante delle ultime voci che riguardano il campione portoghese: “Penso che stia meditando l’addio: una riflessione in questo senso c’è. Il fatto che non sia arrivata nessuna smentita alle voci su un suo addio la dice lunga, così come il fatto che il suo manager abbia avuto contatti con altri club.