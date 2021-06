Calciomercato Juventus, sviluppi per la trattativa con un centravanti

La Juventus continua a tenere calde tutte le piste che le garantirebbero un riforzo in attacco. Un affare alla portata è quello con il Psg per Icardi.

Se Cristiano Ronaldo dovesse scegliere di andare a Parigi, Icardi diventerebbe la soluzione naturale per la Juventus. A sostenerlo è la Gazzetta dello Sport, che questa mattina ha dedicato un articolo interessante alla questione. L’argentino, 28anni, è già stato nel mirino della Vecchia Signora, Allegri lo considera un buon rinforzo. L’ex interista, dal canto suo, non ha mai nascosto la sua simpatia per i bianconeri. L’altro nome che piace ai bianconeri è Dusan Vlahovic, 21enne serbo della Fiorentina: sarebbe un’operazione da 60 milioni, ma è difficile che il club viola lo lasci partire.

Icardi, scambio con il Re?

Come detto, però, prima però la Juventus ha bisogno di fare chiarezza sul futuro di Cristiano Ronaldo. Se resterà, al massimo potrà arrivare una quarta punta giovane e poco costosa. Oppure Allegri potrebbe puntare tutto sui giocatori che ha. Che non sono poi così male, anche se il pallino Icardi resta. La sua manager, Wanda Nara, non vedrebbe l’ora di riportarlo in Italia. Allo Stadium per l’esattezza.