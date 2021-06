Juventus, rivelazione in diretta: la data è stata fissata. Svelate le ultime novità sulle mosse bianconere in vista dell’inizio della prossima stagione

Serpeggia molta curiosità tra i tifosi della Juventus, che sono in trepidante attesa in vista dell’inizio di una stagione che, a detta dei supporters bianconeri, dovrebbe rilanciare le ambizioni nazionali ed internazionali della nuova creatura plasmata da Allegri. Avvicinamento a piccoli passi: dal momento che la maggior parte della rosa è impegnata con le Nazionali ( sia in Copa America, sia con gli Europei), l’inizio del raduno sarà verosimilmente collocato nella settimana tra il 12 e il 18 luglio. I primi giorni serviranno per le canoniche visite mediche di una rosa che si presenterà comprensibilmente a ranghi ridotti ( i reduci dalle fatiche delle nazionali avranno almeno 10-15 giorni di vacanze), mentre il raduno ufficiale si terrà tra il 14 e il 15.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, maxi affare con la Roma | Frabotta nell’operazione

Proprio nell’ultima fascia temporale presa in considerazione dovrebbe avere luogo la presentazione ufficiale di Max Allegri: a rivelarlo è stato Giovanni Albanese, nel corso della diretta Twitch su Juventibus. La “Vecchia Signora” scalda i motori, dunque: manca poco prima di scendere nuovamente in pista.