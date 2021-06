Calciomercato Juventus, “Ronaldo non rinnova” | Ecco l’erede

Calciomercato Juventus, secondo il giornalista Cristiano Ronaldo non rinnoverà: e c’è già l’erede designato. Le ultime

La notizia bomba è arrivata. Almeno secondo quanto spiegato da Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, durante la CMTV di calciomercato.it. Prima di qualsiasi altro commento ecco le sue parole: “La Juventus e Ronaldo hanno capito di poter fare a meno l’uno dell’altro – ha spiegato – e i bianconeri possono ripartire senza di lui. Era arrivato per riuscire a vincere la Champions League e lo società lo ha comunque a bilancio per 87 milioni di euro”.

“Sarebbe un vantaggio per le casse bianconere riuscire a venderlo”, sottolineando anche un altro aspetto, e cioè quello di un Allegri che “già immaginava una Juventus senza Ronaldo. C’è da capire però chi tra Psg, Manchester United e forse il Real Madrid possano davvero offrire qualcosa”.

Calciomercato Juventus, c’è già l’erede di Cristiano Ronaldo

Ma chi prenderà il suo posto? Secondo Bianchin l’erede è già designato: “Vedrei bene Gabriel Jesus che è in uscita dal Manchester City” ha confermato. Anche perché ad Allegri “piace molto ed economicamente l’operazione è anche fattibile. Sul futuro di CR7, comunque, ne scopriremo molto di più nelle prossime due settimane”.

Ronaldo via, praticamente, e Gabriel Jesus come primo arrivo. Sarebbe questa la soluzione della Juventus per la prossima stagione. Tutte le voci quindi che vedevano un prolungamento di un altro anno per spalmare il contratto, possono considerarsi – forse – chiuse del tutto. Certo, nei prossimi giorni, e probabilmente in questa settimana, è previsto un incontro tra le parti. Dal quale, senza dubbio, verrà fuori il futuro del portoghese.