Juventus, Agnelli e l’inizio di una nuova era | Fissata la conferenza stampa

Juventus, fissata la conferenza stampa di presentazione: parlerà Andrea Agnelli. Siamo al cospetto dell’inizio di una nuova era

In casa Juventus si cominciano a scaldare i motori: come rivelato da Romeo Agresti sul proprio profilo Twitter, domani alle 14.30 si terrà una conferenza stampa nella quale il presidente Andrea Agnelli prenderà la parola e presenterà la nuova area sportiva, dopo il restyling effettuato nell’ultimo mese, che ha portato non solo al ritorno di Max Allegri, ma anche all’addio di Fabio Paratici e alla “promozione” di Federico Cherubini come capo dell’area sportiva, coadiuvato dal nuovo ad Maurizio Arrivabene.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, nuovo portiere | Che colpo dalla Premier!

Quasi sicuramente ci saranno anche loro ad “accompagnare” Agnelli, assieme ( probabilmente) a Manna, Tognozzi e Storari. Bisognerà aspettare, invece, per la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri, che molto verosimilmente avrà luogo durante la prima settimana del ritiro estivo, fissato tra poco più di dieci giorni.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, pazza idea Bale | Dall’Inghilterra ne sono sicuri

C’è molta attesa e curiosità per capire il modo con il quale agirà il club bianconero, in quello che è stato considerato l’anno zero: un nuovo inizio per la Vecchia Signora, a caccia di nuovi obiettivi, con la stessa fame di sempre.