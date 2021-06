Calciomercato Juventus, nuovo portiere | Che colpo dalla Premier!

Calciomercato Juventus, colpo tra i pali: occasione dall’Inghilterra per mettere le mani su un estremo difensore top

Dopo l’addio di Gianluigi Buffon, che ha deciso “romanticamente” di ritornare al Parma, la Juventus è al lavoro per acquistare un portiere di sicuro affidabilità, in grado di interscambiarsi con Szczesny, la cui permanenza a Torino ( in mancanza di offerte concrete), ha impedito l’acquisto di Gianluigi Donnarumma, poi finito al Paris Saint Germain. Un tourbillon di nomi è stato accostato alla Vecchia Signora: da Romero ad Audero, passando per Sirigu fino ad approdare ad Ospina. Per nessuno di questi, però, è in programma l’affondo decisivo nelle prossime settimane, dal momento che Cherubini intende valutare la situazione con estrema lucidità. E intanto, dall’Inghilterra trapela una clamorosa indiscrezione.

