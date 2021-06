Locatelli, si complica tutto. Cosa ha detto il Sassuolo alla Juventus

Logico che il Sassuolo abbia tutto l’interesse a scatenare un’asta e a venderlo al migliore offerente nonostante Locatelli abbia detto Juventus. La Vecchia Signora sta lavorando in questi giorni sulla strategia migliore per portare a dama l’affare. L’obiettivo è non andare oltre il 30 milioni di euro in contanti. Le strade percorribili sono due: 30 milioni e un giovane oppure una formula alla Chiesa. Entrambe non vanno bene all’ad Carnevali. E Allegri rischia di restare col cerino in mano.