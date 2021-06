Calciomercato Juventus, futuro deciso | Firma dopo l’Europeo

Calciomercato Juventus, ormai il futuro è deciso. Accordo trovato e firma dopo l’Europeo. Rimane ancora in bianconero per chiudere la carriera

I dubbi erano stati diradati da tempo. Adesso arriva un’ulteriore schiarita. Il rinnovo ci sarà. E la sua carriera finirà probabilmente il prossimo anno con la maglia bianconera addosso. La firma arriverà dopo l’Europeo, anche per il volere di Massimiliano Allegri che non vuole privarsi in nessun modo del baluardo difensivo. E punta ancora su di lui.

Ecco, Giorgio Chiellini sarà ancora per un’altra stagione un calciatore della Juventus. Nessun problema quindi per il suo rinnovo: ci sarà. E la firma arriverà speriamo alla metà di luglio, quando gli azzurri finiranno la propria avventura a Euro 2020. Vorrà dire che la Nazionale di Roberto Mancini è arrivata in fondo. Per la gioia di tutti.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, “Ronaldo non rinnova” | Ecco l’erede