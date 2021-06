Calciomercato Juventus, annuncio ufficiale | C’è il rinnovo

Calciomercato Juventus, c’è l’annuncio ufficiale: ha rinnovato per un’altra stagione. Decisivo il volere di Allegri. Rimane uno dei pilastri

Uno dei pilastri dello spogliatoio bianconero ha rinnovato. C’è l’annuncio ufficiale da parte della Juventus, che si affiderà, ancora a lui, per il ruolo di terzo portiere. Pinsoglio ha trovato un accordo con la società e ha messo nero su bianco fino al 30 giugno del 2023. Un rinnovo di un anno, visto che il contratto precedente scadeva appunto nella giornata di oggi.

La notizia era nell’aria da un paio di giorni e adesso ha i crismi dell’ufficialità. Il portiere così rimane ad affiancare Szczesny e si metterà a disposizione di Allegri sin dal primo giorno del ritiro per la prossima stagione. Pinsoglio, come detto, è uno dei pilastri dello spogliatoio. Voluto bene da tutto il gruppo perché riesce. Ed è importante averlo in rosa ancora per un altro anno.

