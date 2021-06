Cristiano Ronaldo, voci di rinnovo dalla Spagna. La verità

Cristiano Ronaldo tiene in scacco la Juventus, che dal canto suo secondo voci spagnole ha pensato a rinnovare e spalmare ingaggio.

Può esistere una Juve senza Cristiano Ronaldo? Se lo chiede questa mattina il Corriere dello Sport che risponde seccamente. Sì, se il fenomeno deciderà di salutare l’Italia con un anno di anticipo. CR7 sta smaltendo la delusione e la rabbia per l’eliminazione dall’Europeo ma a breve dovrà sciogliere la riserva sul suo futuro. E altrettanto presto si avrà un contatto tra Jorge Mendes e la dirigenza bianconera per delineare gli scenari. L’agente sta tessendo la tela ma le proposte reali, al momento, latitano. CR7, d’altra parte, non ha manifestato finora l’intenzione di andarsene, nonostante a parole non abbia mai rassicurato sulla sua permanenza. Tutto è aperto, tutto è in gioco, insomma.

Cristiano Ronaldo e le voci dalla Spagna

Alla Continassa, in ogni caso, si sta già ragionando sull’eventualità di dover fare a meno di Ronaldo. Con o senza Cris fa evidentemente tutta la differenza del mondo. Allegri perderebbe un enorme capitale tecnico e bisognerebbe trovare un’alternativa capace di garantire 101 gol in tre stagioni. L’aspetto positivo si avrebbe dal punto di vista dei conti del club, pesantemente penalizzati dalla pandemia, che guadagnerebbero ossigeno dalla partenza del fenomeno. Dalla Spagna sono rimbalzate delle voci per le quali la Juventus avrebbe offerto il rinnovo a Cristiano Ronaldo così da spalmare ingaggio. Non sono state però. trovate conferme a riguardo.