Juventus, addio UFFICIALE | C’è l’annuncio social del club

Oggi si conclude l’avventura di @Trezegoldavid come Brand Ambassador di Juventus.

Grazie di tutto e in bocca al lupo per il futuro ❤️⚪⚫

🗞 https://t.co/Vu3T7aqvOo

📸 https://t.co/xtRPVkXVDW pic.twitter.com/ulgBtW4Bv0

— JuventusFC (@juventusfc) June 30, 2021

La notizia era nell’aria da tempo, ma proprio in questi istanti è giunta anche l’ufficialità: tramite un post apparso sui propri profili social, con annesso comunicato, la Juventus ha ufficializzato la conclusione dell’avventura di David Trezeguet in qualità di brand ambassador. Non si conoscono ancora le cause del “divorzio”: possibile che, all’origine dell’addio, ci siano le aspirazioni di “Trezegoal“, che potrebbe decidere di iniziare una carriera in una nuova veste.

Detto questo, la “Vecchia Signora” augura il meglio al suo ex attaccante: del resto, il legame tra “Re David” e la Juventus travalica la sfera sportiva, fino ad approdare in quella sentimentale. Una storia d’amore che né il tempo, ne l’annuncio odierno, potranno mai cancellare. Ricordiamo che in 320 presenze con la maglia bianconera, il francese mise a referto ben 171 goals, distribuiti in 10 anni, incluso quello trascorso in Serie B.