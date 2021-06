Calciomercato Juventus, futuro Arthur | La decisione è presa

Calciomercato Juventus, svolta per il futuro di Arthur: la decisione sul centrocampista brasiliano è stata presa

Fino al madornale errore contro il Benevento, la prima stagione di Arthur con la Juventus aveva offerto spunti piuttosto interessanti. Buona visione di gioco, grande abilità nel caracollare palloni tenendoli incollati al piede, ottima personalità: tuttavia, lo sciagurato retropassaggio con il quale ha aperto le porte della difesa bianconera all’incedere dei sanniti, ha lasciato una macchia indelebile nell’avventura dell’ex Barça in bianconero. Errore dal quale il brasiliano non è riuscito a risollevarsi nel proseguio della stagione; questo spiega le voci che si sono rincorse nelle ultime ore, e che riferiscono di una possibile cessione del play maker.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, nuovo portiere | Che colpo dalla Premier!

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, andrà via | “Cessione a basso costo”

Calciomercato Juventus, cosa ne sarà di Arthur? C’è la svolta

Si era parlato addirittura di un eventuale inserimento di Arthur nella trattativa con la Lazio per arrivare a Milinkovic Savic, dal momento che Maurizio Sarri sarebbe un grande estimatore dello juventino. Tuttavia, stando a quanto riferito da calciomercato.it in esclusiva, il centrocampista dovrebbe restare a Torino: il club bianconero ha rifiutato l’offerta del Psg, l’unico club che aveva avviato contatti importanti per il classe ’96, che Cherubini non intende svendere, per non mettere a bilancio una pericolosa minusvalenza. Anche il regista sarebbe felice di continuare la sua esperienza sotto l’ombra della Mole, avendo così l’occasione di trovare quella continuità che gli è mancata sotto la gestione Pirlo.