Calciomercato Juventus, l’annuncio di Cherubini su Cristiano Ronaldo

Calciomercato Juventus, c’è l’annuncio di Cherubini su Cristiano Ronaldo. Ecco le parole del nuovo direttore sportivo bianconero

C’è l’annuncio. Netto, diretto, che non lascia nessuno spazio a interpretazioni. E arriva direttamente dal responsabile di tutta l’area tecnica della Juventus, Federico Cherubini. Parole nette su Cristiano Ronaldo: “Non abbiamo avuto nessun segnale di Ronaldo in particolare rispetto ad una sua partenza. E nemmeno la Juventus, in questo senso, ha intenzione di muoversi”.

“Siamo convinti di continuare con Ronaldo. E i numeri non sempre dicono tutto ma sicuramente dicono tanto. Nella passata stagione ha giocato 44 volte e ha segnato 36 gol. Dopo un periodo di vacanza si aggregherà alla squadra com’è giusto”.

