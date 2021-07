Calciomercato Juventus, addio definitivo a Cristiano Ronaldo, ora ci sono le visite mediche per il nuovo numero 7.

Calciomercato Juventus, addio Cristiano Ronaldo. Il Manchester United rinuncia definitivamente al ritorno del fenomeno portoghese e avrebbe già quasi concluso la trattativa con Sancho del Borussia Dortmund. Jadon Sancho arriverà infatti per la modica cifra di 90 milioni e sarà il nuovo numero 7. Nei prossimi giorni sono previste le visite mediche per il giovane esterno. Un operazione decisamente importante per i Red Devils che escluderebbe, definitivamente, la possibilità di rivedere CR7 in Inghilterra laddove il mito ebbe inizio.

Calciomercato Juventus, addio CR7 | Visite mediche per il sostituto

Sarà infatti Sancho il grande colpo offensivo dei Red Devils. Un colpo stellare che dovrebbe chiudere il grande colpo a livello offensivo. Il giovane inglese classe 2000 è un gioiello che la squadra di Manchester vuole preservare a lungo e a cui darà le chiavi dell’attacco.