Juventus, la rivelazione: “Ha detto no ad Allegri”

La Juventus si prepara alla nuova stagione sportiva, il ritiro della formazione di Allegri è in programma per la metà del mese di luglio.

Non ci sono dubbi sulla volontà di tornare a lottare per lo scudetto, magari di fare più strada possibile in Champions League. Il ritorno di Allegri ha entusiasmato i tifosi, del resto sotto la guida dell’ex Milan sono arrivati tanti trionfi e si è sfiorato il trionfo in Europa. In campo c’era anche Andrea Barzagli, che nel frattempo però ha appeso gli scarpini al chiodo dopo aver scritto pagine di storia del club. Per lui sembrava poterci essere un ritorno sotto altra veste in bianconero, ma a quanto pare non sarà così.

