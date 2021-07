Calciomercato Juventus, Pogba e Ronaldo insieme: si può fare

Si sta configurando l’ipotesi di vedere nella stessa squadra Paul Pogba e Cristiano Ronaldo. Si tratterebbe di un super team, con campioni assurdi.

Secondo ‘Footmercato.net’ il ds del PSG Leonardo ha avviato i colloqui con Mino Raiola per capire l’eventuale ingaggio di Paul Pogba. Questo nonostante poi bisognerà convincere il Manchester United. Però il solo anno di contratto rimasto potrebbe magari indurre i Red Devils a lasciarlo andare e incassare. Con anche la Juventus ormai da tempo che sogna il ritorno del ‘Polpo’ a Torino, non è certo una bella notizia questa concorrenza. Di sicuro c’è la possibilità di vedere il centrocampista con Cristiano Ronaldo.

Pogba, coppia stellare con CR7

Oltre a Pogba, però, il noto portale francese parla della possibilità che anche Cristiano Ronaldo arrivi a Parigi. Questo anche se non dovesse andare via Mbappe. Nella possibile formazione del prossimo anno, infatti, oltre alla presenza di Pogba, CR7 sarebbe il centravanti in un attacco che prevederebbe alle sue spalle il tridente Mbappe, Neymar e Di Maria. Un poker anche solo difficile da immaginare per l’immensa qualità. Uno scenario senza dubbio molto complicato viste le cifre in ballo, ma che in Francia a quanto pare non escludono.