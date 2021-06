Calciomercato Juventus, il pupillo di Mou richiesto dal neo allenatore della Roma è anche obiettivo dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, il noto obiettivo della squadra romana, voluto fortemente dal nuovo allenatore Josè Mourinho è finito anche nel mirino dei bianconeri. Stiamo parlando di Granit Xhaka, il numero 10 della Svizzera che proprio in questi giorni ha dimostrato tutte le sue qualità con la maglia della nazionale riuscendo nell’impresa di mandare a casa i campioni del mondo in carica della Francia. Lo svizzero dell’Arsenal è quindi diventato a tutti gli effetti anche un obiettivo in orbita bianconera. Si potrebbe, dunque, prevedere un autentico testa a testa fra la Roma e la Juventus per assicurarsi il classe ’92.

Calciomercato Juventus, non solo Roma | Anche i bianconeri sul mediano

Anche i bianconeri sono alla caccia di un nuovo centrocampista di qualità. In questo europeo abbiamo visto alcuni dei protagonisti di mercato mettersi in luce in tutte le sue doti, e oltre a Locatelli nel taccuino di Cherubini potrebbe esserci finito proprio, Xhaka. Lo svizzero lascerà l’Arsenal e l’Italia sembra l’opzione più gradita. Obiettivo numero uno di Mou che l’avrebbe chiesto esplicitamente alla società giallorossa.