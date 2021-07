Calciomercato Juventus, bomba Dybala | Offerta monstre dalla Spagna

Calciomercato Juventus, offerta clamorosa per Dybala: le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna sono chiare

Calciomercato Juventus Dybala | La situazione legata a Paulo Dybala continua ad essere piuttosto intricata. L’attaccante argentino non ha ancora rinnovato il suo contratto con i bianconeri in scadenza la prossima estate, anche se nelle ultime settimane sembra che ci siano stati importanti passi in avanti, alla luce del ritorno di Max Allegri. Tuttavia, la distanza tra domanda ed offerta, sebbene si sia assottigliata, c’è ancora: nelle prossime settimane sono in programma dei summit tra Jorge Antun, agente della Joya, e i vertici dirigenziali, per provare ad arrivare a un punto di incontro. Nel frattempo, però, l’attaccante ex Palermo sarebbe finito nel mirino di un top club.

Calciomercato Juventus, addio Dybala? Il Real fa sul serio | I dettagli

Secondo le ultime indiscrezioni che trapelano da Don Balon, il Real Madrid starebbe osservando l’evolversi della situazione legata all’attaccante della Juventus con particolare attenzione, anche perché i Blancos vogliono mettere a segno almeno un corpo importante per rinforzare il proprio reparto offensivo. Dopo l’aver appreso che il Psg non ha nessuna intenzione di liberare Mbappè, anche a costo di perderlo a zero, Perez avrebbe cominciato a sondare l’affare Dybala: i rapporti con la Juve sono ottimi, anche se Cherubini continua a chiedere 70 milioni di euro per lasciar partire il numero 10. Al momento è solo un’idea: in futuro, chissà…