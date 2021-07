Calciomercato Juventus, non ci saranno aste | Cherubini ha deciso

Calciomercato Juventus, non ci saranno aste: Cherubini ha preso la sua decisione in merito alla trattativa dell’estate

( #Tuttosport ) La settimana si chiuderà con ogni probabilità senza alcuna novità sul fronte #Locatelli . Se davvero l’ #Arsenal presenterà un’offerta da 40 milioni, la #Juventus non farà il gioco di #Carnevali e non parteciperà ad aste

Importante aggiornamento sul fronte Locatelli. Secondo quanto scritto da Tuttosport, e ribadito con un tweet dal giornalista Mirko Nicolino, non ci dovrebbero essere accelerate per il centrocampista del Sassuolo in questo week end, che terminerà, dunque, senza grandi scossoni. Molto probabilmente si terrà un summit tra le due compagini la prossima settimana, per riaggiornarsi su quanto intavolato qualche giorno fa, ma è una trattativa che procede a fuoco lento. Nelle ultime ore era rimbalzata l’indiscrezione relativa ad un presunto inserimento dell‘Arsenal, che avrebbe messo sul piatto una cifra vicina ai 40 milioni ( che è fondamentalmente la richiesta del Sassuolo).

Nel caso in cui fosse confermata l’offerta dei Gunners, l’intenzione di Cherubini è quella di non partecipare a nessun tipo di asta; i bianconeri sperano di chiudere l’operazione, forte dell’accordo con il calciatore sulla base di un quadriennale a 3 milioni più bonus a stagione riuscendo ad inserire nella trattativa almeno una contropartita tecnica. Il nome più caldo, in questo senso, resta quello di Dragusin.