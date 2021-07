Calciomercato Juventus, grande colpo all’orizzonte dopo il no all’Inter

Il calciomercato della Juventus potrebbe regalare una clamorosa operazione dopo che è stato detto di no all’Inter. Dal Barcellona ecco Pjanic.

Secondo quanto riporta ‘Sport’, Miralem Pjanic sta cercando in ogni modo di lasciare il Barcellona dove non si sente valorizzato. L’ex Roma, infatti, sembra avere tutta l’intenzione di tornare in Italia e proprio nella compagine bianconera. La Juventus potrebbe chiudere l’affare tramite un prestito biennale, ma gli ha chiesto di adeguare lo stipendio per farlo rientrare nei costi. La via tracciata sembra quasi univoca in Italia: anche Milan e Inter hanno tentato la pista che porta al calciatore ma il centrocampista vuole solo la Juventus. All’estero c’è anche il Tottenham che lo prenderebbe in prestito: vedremo se la pista si surriscalderà nelle prossime settimane. Cherubini tiene calda la pista

Pjanic, possibile ritorno

La Juventus è chiamata a fare scelte importanti sul calciomercato, alla ricerca di nomi giusti per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Un parco giocatori che dovrà essere a immagine e somiglianza del tecnico, o quantomeno allestito su sua indicazione. Locatelli è obiettivo prioritario, ma non è sicuro arrivi. Ecco allora, l’alternativa già rodata. Uno dei colpi che la Juventus potrebbe mettere a segno per rinforzare il suo centrocampo è sicuramente Miralem Pjanic. Il centrocampista non ha mai visto decollare la sua avventura al Barcellona e ha trovato pochissimo spazio agli ordini Koeman. Ora l’addio sembra quasi scontato e la Juventus, soprattutto dopo il ritorno di Allegri in panchina, rappresenta una delle primissime piste per il futuro del regista.