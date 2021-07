Calciomercato Juventus, colpaccio in attacco: i bookmaker ci credono

Il mese di luglio è iniziato ormai da qualche giorno e a breve i tifosi si aspettano novità del calciomercato estivo della Juventus.

Così come i supporters bianconeri aspettan novità sul fronte del mercato anche l’allenatore Massimiliano Allegri, che è stato chiamato dalla dirigenza bianconera a prendere il posto di Andrea Pirlo. Il tecnico livornese, che in passato ha portato più volte la Juventus al trionfo in campionato (e non solo) è chiamato a riportare la squadra in cima alla classifica ma per farlo ha indubbiamente bisogno di innesti praticamente in tutti i reparti.

