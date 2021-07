Calciomercato Juventus, arriva a titolo definitivo | “Attacco completato”

Calciomercato Juventus, arriva a titolo definitivo: sistemato lo scacchiere offensivo del reparto bianconero

#Bonfantini giocherà la sua ottava stagione tra le grandi, dopo l’esordio nella stagione 2014-15, 69 presenze in Serie B con l’Inter Milano e 56 in A con la Roma: 48 reti totali. Pronta per il salto, alla #JuventusWomen a titolo definitivo per completare l’attacco. Classe 1999.

Le manovre in casa Juve non si fermano mai. Come riportato dal giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese con un tweet apparso sui propri profili social, l’organico della squadra femminile avrà un rinforzo di notevole valore: stiamo parlando dell’acquisto, ormai ultimato, di Agnese Bonfantini, classe ‘99. L’attaccante, alla sua ottava stagione tra le grandi, ha esordito nel 2014-15, collezionando 69 presenze in Serie B con l’Inter Milano e 56 in A con la Roma, mettendo a segno complessivamente 48 reti in titolare.

La Juve crede che la Bonfantini abbia accumulato una dose di esperienza tale da consentirgli di fare il grande salto: un innesto sicuramente importante, che completa il reparto offensivo. Un jolly utile magari a partita in corso: quello che certo, però, è che dovrà sgomitare per ottenere un posto da titolare, anche perché la concorrenza è molto folta.