Calciomercato Juventus, assalto al mediano | Allegri ha deciso

Calciomercato Juventus, assalto al mediano: la posizione di Allegri è chiara. Gli ultimi aggiornamenti in casa bianconera

Calciomercato Juventus Allegri | Con un centrocampo da rimodellare, Max Allegri intende ripartire da quelle pedine che ritiene funzionali al nuovo progetto tattico che ha in mente di delineare: tra queste, impossibile non citare Adrien Rabiot, reduce da un finale di stagione in crescendo, che ha contribuito a rivalutarne la portata “internazionale”, come confermato da un Europeo dove ha mostrato sprazzi di bel calcio. Al di là dell’acquisto di Manuel Locatelli, Allegri intende fare della mezzala francese un punto di riferimento importante, una sorta di centro collettore della mediana bianconera.

