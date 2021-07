Calciomercato Juventus, innesto in corsia | Asta per la rivelazione degli Europei

Calciomercato Juventus, rinforzo sulla fascia: si può scatenare un’asta per la rivelazione degli Europei. Ecco di chi stiamo parlando

Nel Belgio che ha affrontato ( e perso) il match contro l’Italia, valevole per i quarti di finali del Campionato Europeo, a mettere apprensione alla retroguardia di Mancini ci ha pensato Jeremy Doku, schierato dall’inizio dal tecnico dei Diavoli Rossi Martinez, per sopperire all’assenza di Eden Hazard, uscito malconcio dalla sfida contro il Portogallo. A dispetto dell’età ( stiamo parlando comunque di un classe ‘2002), per Doku il Rennes, il club che ne detiene attualmente il cartellino, solo un anno fa decise di mettere sul piatto quasi 26 milioni di euro per prelevarlo dall’Anderlecht. Negli ultimi giorni è stato accostato anche alla Juventus, ma secondo quanto rivelato dalla “Gazzetta dello Sport“, possono profilarsi altri scenari.

Calciomercato Juventus, Doku piace a mezza Europa: lo scenario

Secondo la Rosea, infatti, i club che potrebbero decidere di investire i 60/65 milioni richiesti oggi dal club francese sono il Real, il Manchester City, il Liverpool, l’Arsenal, il Chelsea e il Psg: al momento non ci sono trattative in stavo avanzato ma solo sondaggi. Interessante, ad esempio, è il caso relativo ai Reds, che diversi anni fa furono ad un passo dall’ingaggiare il belga, prima che questi ritornasse sui suoi passi e rifiutasse la corte del club inglese.