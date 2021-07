Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo: la proposta del portoghese

Il tormentone dell’estate del calciomercato della Juventus potrebbe essere già arrivato al termine: si parla del futuro di Cristiano Ronaldo.

In questi giorni il campione portoghese si sta godendo un periodo di meritato riposo dopo essere stato impegnato con il Portogallo a Euro 2020. La sua avventura si è conclusa agli ottavi di finale ed è ora di staccare un po’ la spina prima di rituffarsi nella prossima stagione. La domanda che i tifosi continuano a farsi è: Ronaldo rimarrà ancora alla Juventus? Di sicuro le possibilità sono aumentate di molto negli ultimi giorni, l’intenzione di CR7 pare quella di rimanere a Torino anche se ogni tanto rumors lo vorrebbero in partenza verso United, Psg o Real.

Calciomercato Juventus, Ronaldo bianconero fino al 2023?

Ma a confermare come l’intenzione di Ronaldo sia quella di continuare il suo percorso con la Juventus è la notizia – riportata dalla Gazzetta dello Sport – che l’agente del calciatore Mendes avrebbe preso contatti con la dirigenza bianconera. Non per parlare di divorzio, anzi, per prolungare l’accordo esistente per un’altra stagione, fino al 2023. Come spiega il quotidiano sportivo, Andrea Agnelli (e con lui anche il tecnico Allegri) avrebbe accolto con soddisfazione il “messaggio” di Ronaldo, ma in ogni caso della questione se riparlerà più avanti.