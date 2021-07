Calciomercato Juventus, in attacco la situazione ora sembra più chiara

Nel prossimo calciomercato della Juventus ci si attendeva una mezza rivoluzione per quanto riguarda il reparto offensivo bianconero.

Mister Allegri è arrivato al posto di Pirlo in panchina con il chiaro obiettivo di puntare in alto, sia in Italia che in Europa. La dirigenza rinforzerà l’attacco sicuramente con una nuova pedina, e nelle ultime settimane si è parlato molto del futuro di Dybala e di Cristiano Ronaldo. Con la situazion che è decisamente cambiata nel corso dei giorni. Paulo Dybala infatti adesso è molto vicino al rinnovo del contratto che lo legherà ancora a lungo alla Juventus. Il vero punto interrogativo è Cristiano Ronaldo. Il portoghese sembrava vicino alla cessione, adesso però sono in crescita le possibilità che possa non solo rimanere nella prossima stagione, ma addirittura prolungare il suo contratto fino al 2023.

LEGGI ANCHE –> Juventus, proposta di scambio per arrivare all’attaccante